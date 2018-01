PMDB nacional quer Lindbergh fora da disputa no RJ

O PMDB já decidiu que, na convenção nacional do partido, a nota será lida pelo presidente do diretório regional, Jorge Picciani. A presidente é uma das convidadas do encontro. A ideia é mostrar que a manifestação assinada por Picciani é irreversível. O vice-presidente da República Michel Temer, que é presidente licenciado do PMDB, deve compor novamente a chapa com Dilma no ano que vem. Temer será reconduzido à presidência do partido neste final de semana.

"O (Sérgio) Cabral (governador do Rio) vai conversar com Lula e Dilma. Com o tempo as coisas vão se ajustando e eu acredito num entendimento. Tem muito tempo ainda. O Lindbergh é muito novo, pode esperar mais uma eleição em benefício de uma aliança nacional. Nós abrimos mão em tantos lugares na eleição passada. Isso acontece mesmo", afirmou o presidente nacional do PMDB, senador Valdir Raupp (RO).

Nesta terça-feira pela manhã, Lindbergh Farias disse que "de forma nenhuma" vai retirar sua candidatura e criticou a tentativa do diretório regional do PMDB de dar um "ultimato" a Dilma Rousseff. Para ele, a nota não demonstra força, ao aparentar que a candidatura do PT esteja incomodando, mas demonstração "talvez de fraqueza". O petista lembrou que seu nome foi aprovado por unanimidade em convenção estadual do partido. "Nós vamos continuar caminhando. Vamos caminhar, mas se o PMDB quiser lançar candidatura própria deles, eles estão no seu direito. Não pode, na convenção deles, decidir sobre o que a gente vai fazer. Quem decide é a gente", disse.