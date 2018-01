PMDB mineiro deve fechar coligação com PT O presidente do diretório mineiro do PMDB, deputado federal Fernando Diniz, informou à Agência Estado, que o partido oficializou uma proposta de coligação com o PT de Minas Gerais, na qual indica os candidatos a senador e vice governador na chapa que deve ser encabeçada pelo petista Nilmário Miranda. Segundo ele, a proposta foi subscrita pela "maioria esmagadora" dos deputados e candidatos à Câmara Federal e, qualquer outra proposição de coligação, terá que ser encaminhada até segunda-feira, para que seja avaliada na convenção estadual que se realizará no dia 29. "A realidade hoje é que o PMDB de Minas Gerais caminha a passos firmes para uma coligação com o PT. Mas qualquer outra proposta será exposta na convenção", disse Diniz, para quem "não há mais tempo para elucubrações", dado o prazo exíguo para a data da convenção. Segundo integrantes do PMDB de Minas Gerais, os partidários de uma aliança com o governador Aécio Neves (PSDB), sequer devem apresentar uma proposta de coligação com os tucanos, dado o número de convencionais que estariam interessados em fechar com o PT.