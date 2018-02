PMDB-MG cria comissão para analisar infidelidade

"Nomeamos hoje uma comissão para analisar caso a caso a infidelidade partidária. A palavra traição é muito pesada. O estatuto diz muito claramente que o prefeito, diretório, vice-prefeito, vereadores, todos terão que apoiar as decisões majoritárias do PMDB", declarou o presidente do PMDB-MG, Antonio Andrade, que também é candidato a vice-governador de Fernando Pimentel (PT). O grupo será presidido pelo deputado estadual, Sávio Souza Cruz e terá membros o prefeito de Periquito, Geraldo Godoy e o ex-prefeito de Pedro Leopoldo, Ângelo Tadeu.

Na reunião, que contou com os deputados estaduais, Vanderlei Miranda, Cabo Júlio, Tadeu Martins Leite, Adalclever Lopes, e os federais, Newton Cardoso e João Magalhães, entre outros membros da executiva e do PMDB Jovem e do PMDB Mulher, foi citado outros casos de infidelidade partidária, como em Conceição do Mato Dentro, Itabirito, São João Del Rey, Ervália, Juiz de Fora e Pirapora.

"Qualquer caso de infidelidade partidária terá o mesmo tratamento. Vamos analisá-los um a um", declarou Andrade, que não soube dizer quantos casos são no total e que só houve uma denúncia oficial, o de Neiva.

Teófilo Otoni

Na ocasião foi apresentada uma representação de dissolução do diretório de Teófilo Otoni, inclusive com a expulsão de Neiva do partido, por unanimidade. Essa representação terá como relator o também membro da Comissão Executiva, João Alberto Paixão Lage.