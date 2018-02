PMDB-MA deve confirmar Lobão Filho para o governo O encontro da Juventude do PMDB-MA, ocorrido em São Luís nesta quinta feira, 26, serviu de prévia para convenção do partido. Realizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, o evento reuniu mais 600 jovens peemedebistas de todo o Estado e caciques do partido, como o senador José Sarney (PMDB-AP), o pré-candidato ao governo, senador Lobão Filho, o senador João Alberto e o ex-ministro do turismo, Gastão Vieira, que deve ser lançado para disputar um assento no Senado em outubro.