PMDB leva Wagner à Justiça e acirra rixa com PT na BA

No inquérito da Polícia Civil baiana entregue à Justiça, que investiga suspeita de corrupção na liberação de linhas rodoviárias intermunicipais a empresas de transporte de passageiros, o presidente do PMDB no Estado, Lúcio Vieira Lima (irmão do ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima), é citado entre os possíveis envolvidos no esquema, o que levou o partido a apontar que a operação seria uma manobra para desgastar a legenda e, consequentemente, enfraquecer a pré-candidatura de Geddel ao governo baiano.

A ação do PMDB contra Wagner foi motivada por uma entrevista dada pelo governador a um programa da TV Itapoan (retransmissora da Rede Record), na última quinta-feira. Nela, Wagner admitiu que havia sido alertado sobre a existência de irregularidades na Agerba antes de a investigação ser iniciada, há sete meses. "Chamei todo mundo que estava envolvido e disse: ''Olha, está chegando no meu ouvido que está tendo problema aí e já disse que não quero isso no governo''", contou. "Depois disso, alguém foi lá e fez uma denúncia e eu não ia dizer para não investigar."

Segundo o texto da ação, o governador "acabou por confessar ter cometido os delitos tipificados nos artigos 319 (prevaricação) e 320 (condescendência criminosa) do Código Penal Brasileiro". "Se ele sabia antes, por que não mandou investigar logo?", ponderou Geddel. Se a procuradoria acatar a ação, ela será apreciada pelo Tribunal Superior de Justiça (STJ).

Ataque

Segundo os líderes dos partidos, a atitude do PMDB deixou longe um acordo entre as siglas na Bahia. "Eles estão adotando a estratégia de que a melhor defesa é o ataque, quando deveriam apoiar a investigação", disse o líder do governo na Assembleia Legislativa baiana, Waldenor Pereira. O secretário de Comunicação do governo, Robson Almeida, classificou como "absurda" a ação. "Um governador que determina uma investigação sobre corrupção em seu próprio governo não pode ser acusado de prevaricar."