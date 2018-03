PMDB leva insatisfações da base à reunião com Dilma

Conforme informou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, integrantes da cúpula do PMDB pretendem levar à mesa as insatisfações da base aliada afloradas desde a votação da MP dos Portos, ocorrida no último dia 16. No dia 25 de maio, em visita oficial à Etiópia para participar das celebrações dos 50 anos da União Africana, a própria Dilma reconheceu que a relação com o PMDB tem "flutuações".

"Nós não vemos nenhum problema nas relações com o PMDB. Nenhum. Há flutuações, né? Porque também há interesses momentâneos desse ou daquele segmento", comentou a presidente na ocasião. Questionada se os episódios de atrito seriam pontuais, Dilma respondeu: "São. E não são significantes, do ponto de vista da qualidade da aliança com o PMDB."