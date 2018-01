PMDB lança candidatura de José Fogaça no RS

O lançamento da candidatura de Fogaça também fecha o quadro sucessório entre os maiores partidos do Estado. A governadora Yeda Crusius é candidata à reeleição pelo PSDB. E o PT já definiu que vai concorrer com o ministro da Justiça, Tarso Genro.

Com a decisão, o PMDB passa a ser favorito para conquistar o apoio do PDT, que também é cortejado por Tarso, à candidatura de Fogaça. A moeda de troca é a Prefeitura de Porto Alegre. Quando renunciar, no início de abril, o prefeito deixará sua vaga para o vice José Fortunati, do PDT, assumi-la por dois anos e meio.

Já Yeda tende a contar com o apoio do PP, uma sigla poderosa no Estado. O deputado federal Beto Albuquerque, do PSB, tenta se constituir numa via alternativa negociando com diversos partidos, como o PPS e o PC do B.

Para trabalhar pela eleição de Fogaça, o PMDB também deve deixar os cargos que ocupa no governo de Yeda Crusius, entre os quais as secretarias da Saúde e da Habitação e a presidência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul.