PMDB já faz propaganda do vice-governador do RJ na TV

Nos filmetes de trinta segundos, criados pelo marqueteiro Renato Pereira, uma animação e um jingle vinculam o vice-governador a obras do governo do Estado, como as das favelas da Rocinha e do Alemão e intervenções viárias. O vice-governador não aparece, são exibidos apenas desenhos coloridos que mostram casas populares, estradas e paisagens do Rio. A publicidade diz que Pezão "está em todo lugar, não para um segundo". Chama o vice-governador de "Pezão coração", que "quer bem a todo mundo". "Se quiser uma pista eu dou, na pista, na estrada, na rua que você passou", diz o jingle. No final da inserção, aparecem o endereço na internet que tem o mesmo mote de apresentar a biografia do vice-governador e, finalmente, o nome do partido.

O procurador regional eleitoral, Maurício da Rocha Ribeiro, disse ter recebido várias denúncias de eleitores contra as inserções do PMDB e pediu cópia dos filmetes às emissoras de TV para analisar se houve infração à Lei Eleitoral. Nenhuma ação de partido político tinha chegado à procuradoria até o início da noite. O secretário-geral do PR, Fernando Peregrino, informou que os advogados do partido trabalhavam na redação da denúncia.

Nas últimas semanas, o PR e o PT também levaram ao ar inserções partidárias, com seus pré-candidatos ao governo, Anthony Garotinho e Lindbergh Farias, como personagens centrais das peças. "O Garotinho é presidente do PR do Rio, é deputado, pode falar sobre o partido. No caso das inserções do PMDB, houve uma personalização, o foco no indivíduo, com esse "Quem é Pezão?". Nem fala do PMDB. Foi uma propaganda ostensiva", diz Peregrino. O procurador eleitoral disse que também analisa as inserções do PR e do PT. O presidente do PMDB-RJ, Jorge Picciani, não quis comentar a denúncia do PR de antecipação da campanha eleitoral.C