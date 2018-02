PMDB indica Lobão para ministério, Lula decide na semana que vem O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira a indicação, feita pelo PMDB, do nome do senador Edison Lobão (MA) para ocupar o Ministério de Minas e Energia, atualmente comandado em caráter interino por Nelson Hubner. Segundo o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), que esteve na reunião em que os peemedebistas indicaram o nome de Lobão ao presidente, Lula achou a indicação "boa", mas só tomará uma decisão após receber Lobão na quarta-feira, logo depois de voltar de uma viagem a Cuba. Jucá acrescentou ainda que a expectativa do PMDB é de que o presidente convide oficialmente Lobão para ocupar a pasta durante esse encontro. O líder governista também minimizou as preocupações com a ausência de caráter técnico numa eventual nomeação de Lobão para as Minas e Energia. Ele declarou que isso não deve ser um empecilho à confirmação do senador maranhense no cargo.