PMDB governista vai propor a Lula aliança informar A ala governista do PMDB vai dizer nesta noite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante jantar no Palácio da Alvorada, que o partido não aceita indicar o candidato a vice-presidente em sua chapa, pois isso implica coligar-se formalmente com o PT. Os governistas vão propor, no entanto, a criação de um movimento pró-Lula dentro do PMDB, que está dividido entre as candidaturas de Lula e do tucano Geraldo Alckmin. O líder do PMDB no Senado, Ney Suassuna (PB), disse que os governistas vão deixar claro a Lula o interesse em eleger o maior número de governadores e uma bancada expressiva no Congresso. Essa estratégia, segundo os peemedebistas governistas, seria prejudicada caso o partido venha a formalizar uma coligação nacional ou a lançar candidato próprio ao Planalto. "O PMDB não deseja ficar amarrado nos Estados", disse Suassuna. Os governistas do PMDB querem também que Lula tome providências em alguns Estados para que o PT aceite apoiar candidatos peemedebistas, a exemplo da disputa pelos governos dos Estados de Santa Catarina e Goiás. Na semana passada, o presidente Lula reforçou, durante encontro com o presidente paulista do PMDB, Orestes Quércia, o convite para o partido indicar o vice. A reunião de hoje com Lula foi solicitada pelos próprios peemedebistas e, além dos líderes na Câmara e Senado, estarão presentes o ministro das Comunicações, Helio Costa, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o senador José Sarney (PMDB-AP) e os deputados Jader Barbalho (PMDB-PA) e Eunício Oliveira (PMDB-CE).