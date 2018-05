PMDB-GO declara apoio a Meirelles para 'qualquer cargo'

Meirelles, que até o momento só descartou a possibilidade de concorrer ao cargo de governador de Goiás e que se resguarda para tratar do assunto até março do próximo ano, recebeu as "homenagens" calado, mas com um largo sorriso no rosto.

Na avaliação do prefeito Maguito Vilela, o presidente do BC já "fez fama" no exterior, mas chegou a hora de se tornar reconhecido também na esfera política brasileira. "Todo o Brasil está comentando sua filiação hoje. Todo o Estado de Goiás, todas as cidades", enumerou.

Na mesma linha, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, enalteceu a presença do partido no Estado, dizendo que o PMDB teve soma idêntica de votos, na última eleição, a de todos os outros partidos juntos. Além disso, comentou que a filiação de Meirelles tem um "significado especial" para o PMDB.

"O PMDB está escancarado para o senhor se candidatar ao que quiser aqui em Goiás: a governador, senador...", disse, lembrando que uma aproximação de Meirelles com o PMDB já havia ocorrido no passado, mas que acabou não prosperando. Na ocasião, o atual presidente do BC acabou se filiando ao PSDB, de acordo com Rezende.

A líder do PMDB no Estado, Mara Naves, também mostrou disposição em apoiar Meirelles caso ele decida se candidatar a senador. "Ou até para voos mais altos, como vice-presidente ou presidente", considerou.