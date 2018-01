PMDB formaliza candidatura de Quércia O presidente nacional do PMDB, deputado Michel Temer (SP), afirmou hoje que a candidatura de Orestes Quércia ao governo do Estado de São Paulo é "pra valer". "A disputa não é apenas para marcar posição", destacou ele, numa referência às insinuações de que a candidatura própria de sua legenda poderia ajudar o candidato do PT, Aloizio Mercadante, a chegar ao segundo turno na disputa que tem, até o momento, a liderança absoluta do tucano José Serra. Temer esteve reunido na manhã de hoje com Quércia e com a Executiva Estadual do PMDB. A Executiva da legenda ratificou, hoje pela manhã, o nome de Quércia para representar o partido nas eleições estaduais de São Paulo. A candidatura será homologada na convenção que os peemedebistas realizam neste sábado, na capital. Os nomes dos candidatos a vice e ao Senado ficarão em aberto, e serão definidos até o dia 30 deste mês, prazo final estabelecido pela lei eleitoral. Segundo Temer, a conversa com Quércia foi longa e tranqüila. E a definição de candidatura própria ocorreu, de acordo com ele, para ajudar a alavancar as bancadas federal e estadual da legenda. "Tudo isso que estavam falando (as críticas dos tucanos ao nome de Quércia) estava prejudicando a unidade do partido em São Paulo. Por isso decidimos partir para a candidatura própria", frisou Temer. Veto Quércia disse que a decisão de lançar sua candidatura foi tomada por causa do aumento das pressões de sua legenda. "Ontem, as pressões se avolumaram", comentou ele, numa referência à insatisfação dos peemedebistas com o veto do PSDB à indicação de seu nome para integrar a vaga de vice na chapa de José Serra. "Não estou magoado com Serra porque acredito que a objeção do PSDB (ao meu nome) não foi pessoal, mas ocorreu em função da sucessão de 2010", destacou o pré-candidato peemedebista. Quércia negou que o lançamento de seu nome tenha alguma relação com a conversa ocorrida, há alguns dias, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Minha candidatura não é braço de ninguém, é para ganhar, é pra valer", disse. E ironizou: "Da mesma maneira que minha candidatura pode ajudar o PT, eles (petistas) também podem me ajudar." Segundo Quércia, sua candidatura não será de confronto aos adversários Serra e Mercadante. "Eu não sou bom de briga, já fui de briga", comentou. E complementou que fará uma campanha propositiva, com foco na segurança pública, saúde e educação. Principais focos O deputado federal e ex-ministro Delfim Neto (PP-SP) foi escolhido como um dos coordenadores do programa de governo de Quércia. Segundo o pré-candidato, os principais focos de seu programa serão as áreas da segurança pública, educação e saúde. Nos programas partidários do PMDB de São Paulo, que estão sendo veiculados no rádio e na televisão, Orestes Quércia vem afirmando que sua administração no governo do Estado foi uma das mais eficientes em termos de segurança. Este será um dos principais temas da campanha estadual, principalmente depois dos ataques desencadeados pelo PCC em todo o Estado.