PMDB espera resposta de Chalita até o final do mês

"É uma sondagem com muita seriedade, não é blefe e o único nome que avaliamos agora é o do deputado Chalita", disse Rossi. "Vamos viabilizar uma candidatura forte, com um nome que represente o momento de reconstrução do PMDB em São Paulo", completou o parlamentar.

As negociações entre Chalita e o PMDB começaram há cerca de 15 dias, de acordo com o deputado estadual. "Ele pediu um tempo para ponderar e avaliar, mas disse ser simpático à possibilidade de mudança", concluiu Rossi.

Hoje, Chalita esteve no Palácio do Planalto para um encontro com o vice-presidente da República Michel Temer, articulador direto entre o PMDB e o deputado federal. Chalita acompanhou um grupo da Associação Canção Nova durante os 30 minutos do encontro. De acordo com a assessoria de Temer, Chalita - que já esteve outras vezes no gabinete do vice-presidente para discutir seu futuro político - fez apenas uma visita de cortesia.

O objetivo do PMDB em São Paulo é eleger pelo menos 100 prefeitos em 2012. Em reunião da executiva estadual do partido em março, os caciques da sigla decidiram que todos os diretórios municipais serão obrigados a lançar candidatos a prefeito ou vice-prefeito.