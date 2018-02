PMDB encerra votação e dá início a apuração de votos

Enquanto iniciam a contagem dos votos, os peemedebistas aguardam a chegada da presidente Dilma Rousseff, que mais cedo também participou da convenção do PDT. É esperado que a sigla confirme a aliança que traz Michel Temer como vice da chapa presidencial.

Favoráveis à manutenção do apoio à reeleição de Dilma, alguns convencionais usam camisetas com os dizeres "Voto Sim, somos Michel Temer". Já os dissidentes distribuíram uma carta onde afirmam que o partido vem sendo tratado com desprezo pelo PT nos últimos anos e pregam, desta forma, o rompimento da aliança. "Chegou a hora do PMDB reencontrar-se com a sua história de lutas democráticas e com o sentimento de mudanças da sociedade brasileira", diz o texto.