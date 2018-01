PMDB e PT se unem para reduzir alíquota do IRPF O PMDB e o PT vão apresentar uma emenda à medida provisória (MP) de ajuste da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) com o objetivo de reduzir a alíquota de 27,5%, que incide sobre os salários acima de R$ 2.115,00, para 25%, em janeiro 2003. O líder do PT na Câmara, Walter Pinheiro (BA), e o relator do projeto que corrigiria a tabela do IRPF, deputado Benito Gama (PMDB-BA), avaliam que a MP não prevê a volta da cobrança da alíquota de 25% em 2003, como determina a Lei 9.887, de dezembro de 1999. "Vamos apresentar uma emenda substitutiva para reafirmar a manutenção dos direitos assegurados pela Lei 9.887" disse Pinheiro, que conversou nesta quinta-feira com Gama sobre o assunto. O peemedebista está disposto a entrar na briga pela mudança da MP e promete entregar outra emenda para tirar do texto a elevação de dois pontos porcentuais da alíquota da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) das empresas prestadoras de serviço. Em dezembro de 1999, o governo conseguiu prorrogar a vigência de uma outra lei, aprovada em 1997, que aumentava, emergencialmente, em dez pontos porcentuais a alíquota de 25%, elevando-a para 27,5%. Herança Era a herança do chamado Pacote 51, enviado ao Congresso no fim de 1997 para fazer um ajuste fiscal urgente em decorrência da crise da Ásia. A justificativa do Executivo para a regra foi a necessidade de manter o equilíbrio e não comprometer o ajuste fiscal negociado com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Como a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), essa elevação do tributo pago pelo contribuinte surgiu como passageira, mas tende a se tornar permanente. Nas negociações para o reajuste do salário mínimo e a correção da tabela do IRPF, o relator do Orçamento da União para 2002, deputado Sampaio Dória (PSDB-SP), propôs prorrogar a cobrança da alíquota de 27,5% por todo o ano de 2003. Havia entre os líderes partidários uma concordância sobre a extensão do imposto. Significa que, se o governo mandar ao Legislativo um pedido de prorrogação dos dez pontos porcentuais da alíquota, não deve ter dificuldade para aprová-lo. Como exemplo, a prorrogação da CPMF, de junho de 2002 até o fim de 2003, foi aprovada pelas Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e há a certeza de que essa decisão será referendada pelo plenário. Lei revogada Nas interpretações de especialistas ouvidos pelo líder do PT na Câmara, embora a MP não faça menção à Lei 9.887, a impressão que fica com a leitura do texto da medida é de que a legislação foi revogada. Isto porque essa regra trata das tabelas de outra lei, a 9.250. Como as tabelas da Lei 9.250 foram alteradas pela MP, não haveria como restabelecer a alíquota de 25%. Segundo Pinheiro, essa MP é um "escândalo" porque o governo fez várias "armadilhas" para o contribuinte. "Essa foi mais uma malandragem do secretário da Receita Federal, Everardo Maciel", disse Pinheiro. Ele deve apresentar na próxima semana um requerimento à Câmara, determinando a convocação do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e de Maciel, para que dêem explicações sobre a MP no período do recesso parlamentar. Para que o pedido dele seja aprovado, a Comissão Representativa do Congresso precisa reunir-se e aprovar o requerimento.