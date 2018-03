PMDB e PT buscam consenso para definir secretário O PMDB e o PT caminham para uma saída consensual na escolha do novo secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia. Já se sabe que o nome escolhido será o de um técnico e, nos bastidores, pelo menos três funcionários do Ministério estão na disputa para assumir, de abril a 31 de dezembro, o cargo que hoje é exercido por Márcio Zimmermann. A partir do dia 1º do mês que vem, Zimmermann assumirá o comando do Ministério, já que o ministro Edison Lobão terá de sair para poder concorrer a uma renovação do seu mandato de senador pelo PMDB do Maranhão.