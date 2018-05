PMDB e oposição querem retirada de urgência do pré-sal O PMDB e os partidos de oposição defenderam hoje, durante reunião dos líderes de todos os partidos com o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), a retirada do regime de urgência na votação dos projetos que regulamentam a exploração do petróleo na camada pré-sal. O líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves (RN), pediu a Temer que solicite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a retirada da urgência. Desde ontem, os partidos de oposição (PSDB, DEM e PPS) vem criticando o regime de urgência.