PMDB é insubstituível na relação com governo, diz Renan O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta quarta-feira, 05, que seu partido é "insubstituível" na relação com o governo e com o PT. "Estamos em meio a uma aliança que tende a ser mais produtiva do que já foi", disse. Citando "mudanças" e "ajustes" que precisam ser empreendidos, Renan argumentou, ao chegar à reunião do partido que discute uma proposta de reforma política conjunta, que "o PMDB é insubstituível nessa caminhada".