PMDB é acusado de campanha antecipada A Procuradoria Regional Eleitoral entrou com representação no TRE contra o PMDB e o ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, por suposta propaganda eleitoral antecipada na edição n.º 6 do jornal baiano do partido. O jornal teria promovido a imagem de Geddel como pré-candidato ao governo baiano.