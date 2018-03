PMDB é 1º partido a registrar candidatos no TRE-SP O PMDB foi o primeiro partido a registrar seus candidatos no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para as eleições de outubro deste ano em São Paulo. Além da indicação de Orestes Quércia ao Senado Federal, o PMDB contará também com 64 candidatos a deputados federais e 77 estaduais.