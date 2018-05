PMDB do Rio declara apoio ao impeachment de Dilma

RIO - O PMDB fluminense anunciou na tarde desta segunda-feira, 11, que irá apoiar a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O tema foi debatido durante o dia em reunião no Rio, no 3º Comando Aéreo Regional, contíguo ao aeroporto Santos Dumont, com a presença do vice-presidente Michel Temer. O anúncio oficial coube ao presidente regional do PMDB, Jorge Picciani.

“Tive o prazer de receber hoje o vice-presidente Michel Temer. Nessa oportunidade, comuniquei que o PMDB do Rio é favorável ao impedimento da presidente Dilma. Esta é a posição amplamente majoritária da bancada federal, que comparecerá à votação com os seus titulares. Da minha parte, na condição de dirigente partidário, vou continuar buscando a unificação das posições da bancada”, publicou o deputado em seu perfil no Facebook, há pouco.

Ele é pai do líder da legenda na Câmara dos Deputados, Leonardo Picciani, que nesta mesma segunda-feira liberou a bancada a votar como quiser na Comissão Especial do Impeachment. Em seu discurso, ele disse que os parlamentares deveriam votar “de acordo com sua consciência”