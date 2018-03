PMDB diz que vai dar 'voto de confiança' ao governo em discussão da MP 665

Brasília – Após reunir-se por cerca de uma hora com o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), a bancada do PMDB na Câmara decidiu que votará a favor da Medida Provisória 665, que restringe o acesso ao seguro-desemprego. Ao receber o posicionamento oficial do PT a favor da medida, o líder do PMDB, deputado Leonardo Picciani (RJ), disse que a bancada dará um “voto de confiança”, mesmo sendo contrário ao mérito da MP.

Guimarães foi à reunião a convite de Picciani. “O PMDB cobrou do PT transparência e clareza no seu posicionamento. O PT fechou questão no partido”, afirmou o peemedebista. Para ele, o PT deu uma “resposta adequada” e, por isso, “a esmagadora maioria da bancada dará um voto de confiança”.

No entanto, no bloco de partidos comandado pelo PMDB – PP, PTB, PSC, PHS e PEN- ainda há divergências a serem sanadas até o momento da votação. Picciani criticou o programa do PT veiculado nesta terça-feira, 5, em rede nacional de TV em que o ex-presidente Lula abordou a perda de direitos do trabalhador, através da aprovação do projeto de terceirização, defendido pelo PMDB na Câmara. “Foi um equívoco a forma como foi abordada (a questão)”.