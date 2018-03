O texto diz que apenas dois assuntos foram tratados no encontro: a antecipação da Convenção Nacional do partido para 6 de fevereiro e o cenário político peemedebista nos Estados. O nome mais cotado no PMDB para ser indicado candidato a vice-presidente da República é o de Temer, mas a nota alega que o partido só discutirá o assunto "quando consolidar-se a aliança eleitoral" com o PT.