PMDB discute propostas para futuro plano de governo O ministro da Defesa, Nelson Jobim, confirmou que vai participar de uma reunião nesta noite na casa do presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), para discutir as propostas do partido para servir de base para o programa de governo da possível candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff. Participarão do encontro, além de Jobim e Temer, Henrique Meirelles, presidente do Banco Central.