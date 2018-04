PMDB-DF confirma aliança com PT na disputa pelo governo

Rosso foi eleito indiretamente, em abril, para ocupar o lugar do ex-governador José Roberto Arruda, afastado do cargo depois do envolvimento no escândalo de suposta distribuição de dinheiro de propina entre seus aliados, no que ficou conhecido por "mensalão do DEM".

Rosso chegou à convenção do PMDB reconhecendo que seria derrotado e o partido decidiria contra uma candidatura própria e a favor da aliança com o PT. "É um jogo de cartas marcadas. Nós estamos aqui sabendo o resultado", disse, ao lado da vice-governadora Ivelise Longhi (PMDB). Ele criticou a cúpula estadual do partido de ter negado o registro de sua candidatura, obrigando-o a recorrer à Justiça, e acusou a direção do PMDB de se valer a "negociatas" para garantir o apoio à aliança com o PT na convenção de hoje.

No acordo entre o PT e o PMDB, o deputado Tadeu Filippelli ocupará a vaga de vice na chapa encabeçada pelo petista Agnelo Queiroz ex-ministro dos Esportes. A aliança conta ainda com o PSB e com o PDT, que indicarão os candidatos ao Senado, o deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB) e o senador Cristovam Buarque (PDT).