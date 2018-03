PMDB deve seguir com cargos após saída de ministros

De acordo com o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-AP), o presidente Lula se comprometeu a conversar com todos os ministros, a partir da próxima semana, para ouvir a indicação de cada um para sucedê-los na pasta. O senador não quis dar nenhuma pista, porém, se serão os atuais secretários-executivos que assumirão a função dos atuais chefes ou se haverá espaço para outros políticos do quadro do PMDB poderão tomar posse no último ano de governo. Além de Jucá, participaram do encontro com Lula os presidentes do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP).

São seis ministérios chefiados pelo PMDB, além do Banco Central, chefiado por Henrique Meirelles, provável candidato ao Senado por Goiás. Dos ministros, os únicos que devem ficar no cargo até o final do ano são José Gomes Temporão, da Saúde, e Nelson Jobim, da Defesa.

Edison Lobão, ministro de Minas e Energia, deve se lançar candidato ao Senado pelo Maranhão. O ministro Geddel Vieira Lima, de Integração Nacional, cobiça o governo da Bahia. Em Minas, Hélio Costa, ministro de Comunicações, discute se disputará o Senado ou o governo. E Reinhold Stephanes deve sair candidato a deputado federal pelo Paraná.