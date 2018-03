PMDB deve indicar nesta segunda novo nome para Conselho de Ética

O substituto do senador licenciado João Alberto (PMDB-MA) no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar deve ser anunciado nesta segunda-feira, 9, pelo PMDB. A informação é da Assessoria de Imprensa do líder do partido, Renan Calheiros (AL). Caberá ao novo eleito dar sequência o pedido do PSOL de abertura de processo de quebra de decoro contra o senador Demóstenes Torres (sem partido - GO). O parlamentar é acusado de ser sócio do empresário do ramo de jogos Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, preso na Operação Monte Carlo da Polícia Federal.

Com a licença de João Alberto, em setembro do ano passado, a presidência do conselho ficou vaga. Desde então o colegiado conta apenas com a figura do vice-presidente, senador Jayme Campos (DEM-MT), o que tem dificultado uma resposta ao pedido de investigação feito pelo PSOL com base nas denúncias contra o senador Demostenes Torres (sem partido-GO).

Segundo a assessoria de Renan, o senador está fazendo consultas informais aos integrantes da bancada, mas ainda não chegou a um nome para o lugar de João Alberto. Na terça-feira, 10, o Conselho de Ética deve se reunir para discutir o caso Demóstenes, que pediu desligamento do DEM na terça-feira, 3, depois de o partido anunciar que abriria processo para expulsá-lo da legenda.

Na semana passada, a bancada do PMDB no Senado discutia nos bastidores a possibilidade de indicar o senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) para cargo. O peemedebista tem a favor o fato de não responder a nenhuma investigação no Supremo Tribunal Federal (STF), uma dificuldade encontrada em boa parte da bancada da Casa. / Com informações de O Estado de S.Paulo