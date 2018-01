PMDB deve apresentar lista tríplice para vice, diz Lula

Para Lula, é prematura a discussão do assunto no momento. Segundo ele, isso deve acontecer a partir de março. Lula disse que candidato e vice tem de ter afinidade. "Porque é que nem casamento. Quem vai casar com o vice é a candidata. Você não pode empurrar para ela alguém que não tenha afinidade com ela". No PMDB, estão cotados para vice em uma chapa do PT à presidência, o presidente da Câmara, Michel Temer (SP) e o ministro de Minas e Energia Edison Lobão (MA).

Corrupção

Durante 35 minutos de entrevista, Lula disse que aprendeu a ser pragmático em política e voltou a defender a aprovação rápida do projeto de lei que vai enviar ao Congresso para transformar em hediondos os crimes de corrupção passiva e ativa, peculato e concussão, tornando-os inafiançáveis, se forem praticados por autoridades. "Espero que o Congresso aprove, porque assim a sociedade começa a ter mais confiança na política".

Lula afirmou ainda que, se pudesse, faria as mudanças por meio de decreto de lei.