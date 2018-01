PMDB desiste da candidatura própria e cancela convenção A Executiva Nacional do PMDB acaba de decidir, por 12 votos a zero, que, diante da inexistência da candidatura própria a presidente da República, a convenção nacional do partido, dia 22, não será realizada. O presidente nacional do PMDB, deputado Michel Temer, que sempre defendeu a candidatura própria, afirmou que essa questão está politicamente encerrada no partido. "A tese foi perdendo força aos poucos e hoje, infelizmente, está claro que o partido não quer candidato", disse Temer, que adiantou o rumo que o partido adotaria em entrevista hoje à Rádio Eldorado. "É claro que essa questão não está encerrada", contestou em seguida o deputado Eduardo Cunha (RJ), partidário da candidatura presidencial do ex-governador, Anthony Garotinho. "Imagine só, descumprir uma decisão judicial não é democrático", acrescentou Cunha, referindo-se à liminar que ele obteve na Justiça, na semana passada, obrigando o partido a realizar convenção nacional para tratar de candidatura própria, no dia 22 de junho. Michel Temer reconhece que há uma decisão judicial nesse sentido, mas adiantou que o partido vai recorrer. "Essa decisão invade a autonomia do PMDB. Por isso, já pedimos aos advogados do partido que recorram dela", afirmou.