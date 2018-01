PMDB deixará governo Yeda em janeiro, diz Simon O senador Pedro Simon, que também é presidente estadual do PMDB no Rio Grande do Sul, confirmou hoje que o partido vai deixar o governo de Yeda Crusius (PSDB) em janeiro. "Estamos saindo pelo fato de termos definido a candidatura de José Fogaça (prefeito de Porto Alegre) e de sabermos que a governadora também é candidata", explicou o parlamentar, referindo-se à eleição de 2010. Apesar da separação de rumos, Simon disse que o PMDB não irá para a oposição.