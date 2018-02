PMDB define substitutos de Simon e Jarbas na CCJ Os senadores Paulo Duque (PMDB-RJ) e Almeida Lima (PMDB-SE) irão substituir Pedro Simon (PMDB-RS) e Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Simon e Jarbas foram destituídos da comissão por determinação do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Paulo Duque assumiu o mandato de senador como suplente do atual governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.