PMDB decide em 13 de maio se terá candidato próprio à Presidência A executiva nacional do PMDB decidiu nesta terça, por 11 votos favoráveis e apenas 2 contrários, convocar convenção extraordinária no dia 13 de maio para decidir se o partido terá ou não candidato próprio a presidente da República. Cantaram vitória os governistas que apóiam a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ala dos independentes, que não quer a candidatura própria para preservar a liberdade de aliança nas nos Estados. A previsão geral, no entanto, é de que a convenção aconteça em clima de guerra jurídica, agravando a divisão interna do partido. O presidente do partido, deputado Michel Temer (SP), já alertou que a convenção do dia 13 terá apenas caráter indicativo, já que a lei eleitoral estabelece que definições sobre candidaturas devem ser tomadas entre 10 e 30 de junho. Ainda assim, a governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Matheus, protestou e considerou a convocação um golpe. Ela veio a Brasília especialmente para defender a pré-candidatura presidencial de seu marido Anthony Garotinho, que faz greve de fome por conta da enxurrada de denúncias de irregularidades envolvendo doações para sua campanha. A nova batalha entre os peemedebistas será travada em torno da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que só ontem considerou válida a convenção nacional de 2004. Foi quando os convencionais do PMDB manifestaram-se em favor da participação do partido na corrida presidencial e definiram que a tese da candidatura própria só poderia ser derrubada em nova convenção, por dois terços de seus membros. Como nenhum grupo do PMDB consegue reunir maioria tão expressiva exigida pelo Tribunal, a tática dos governistas será a de pedir esclarecimentos ao próprio STJ. Foi o que sinalizou ontem o presidente do Senado e líder da ala governista, Renan Calheiros (PMDB-AL). "O PMDB tem que entrar com um embargo de declaração, porque a maioria simples não pode tomar decisão pelo partido", protestou Renan. "Se uma convenção estabeleceu o quorum para tratar de candidatura própria, uma nova convenção pode mudar este quorum", ponderou o deputado Geddel Vieira Lima (BA), apontando outra alternativa dos que não aceitam a candidatura própria. O instrumento jurídico do embargo declaratório costuma ser usado quando a decisão não é clara e uma das partes pede esclarecimentos ao juiz. Não é o caso. Certos de que o ex-presidente Itamar Franco quer disputar o Senado, e não o Planalto, e convencidos de que terão maioria para derrubar a candidatura de Garotinho, agora fragilizado pelas denúncias, os governistas querem produzir um fato político na convenção. O embargo seria útil para ganhar tempo e realizar a convenção de maio antes que a decisão do STJ transite em julgado. Enquanto está sendo questionada, a decisão não pode ser aplicada. A partir desta polêmica, o cenário previsto por todos é o da guerra de liminares que já se tornou rotina nas convenções do PMDB.