PMDB de Rondônia expulsa irmãos Donadon

O diretório regional do PMDB de Rondônia decidiu expulsar o deputado federal Natan Donadon da legenda. O parlamentar teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e é procurado pela Polícia Federal. Seu irmão, o deputado estadual Marcos Donadon, também foi excluído dos quadros do PMDB. Ambos ainda podem recorrer à executiva nacional caso desejem reverter a decisão.

O anúncio da expulsão foi feito por meio de nota na qual o diretório afirma que os irmãos serão desligados devido à condenação judicial definitiva. “O PMDB pautou a decisão no respeito ao devido processo legal, no qual foi assegurado aos acusados o amplo direito de defesa, da mesma forma, respeitando o preceito constitucional que estabelece que somente será considerado culpado aquele que cujos processos tiverem concluído com o trânsito em julgado.”