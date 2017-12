PMDB de Pernambuco declara apoio a Alckmin O senador José Jorge (PFL-PE), pré-candidato a vice-presidente da República na chapa liderada pelo pré-candidato tucano à presidência, Geraldo Alckmin, comemorou o apoio oficial do PMDB de Pernambuco à chapa por ele integrada. A decisão, tomada por unanimidade pelo diretório estadual do PMDB pernambucano, foi comunicada a Jorge pelo ex-governador Jarbas Vasconcelos (PMDB). Em se tratando de um líder peemedebista muito respeitado nacionalmente, a expectativa de Jorge é de que o apoio de Jarbas venha a provocar um "efeito cascata" no PMDB, apressando a definição de várias regionais do partido em favor de Alckmin. Pernambuco é o primeiro Estado em que o PMDB faz anúncio formal a favor da chapa PSDB-PFL liderada por Alckmin. Em Pernambuco, a coligação local tem à frente o governador Mendonça Filho (PFL), que assumiu o cargo em lugar de Jarbas e vai disputar a reeleição, comandando uma chapa que tem um candidato a vice do PSDB e Jarbas disputando uma vaga no Senado. Amanhã, Jorge participará da reunião do Conselho Político, marcada para as 15 horas na sede nacional do PSDB em Brasília, com a presença do candidato Geraldo Alckmin.