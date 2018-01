PMDB de MG pede afastamento de Temer O PMDB de Minas Gerais pediu o afastamento do presidente nacional do partido, deputado Michel Temer (SP), do cargo na legenda. A proposta foi feita pelo deputado Márcio Cunha à executiva estadual da sigla. Cunha afirma que Temer trabalha com o objetivo de cancelar as prévias marcadas para 17 de março e que isso descumpre a decisão da convenção nacional da agremiação, tomada em setembro, de lançar candidatura própria a presidente da República. "Na verdade, o que o deputado Michel Temer engendra é mais um golpe contra o PMDB" disse o deputado do partido em Minas Gerais.