PMDB da Bahia se coliga ao DEM e PSDB na oposição A eleição na Bahia terá o PMDB aliado à oposição, em coligação com o DEM e o PSDB do tucano Aécio Neves. O ex-deputado e presidente do PMDB-BA, Geddel Vieira Lima, anunciou há pouco no Twitter que será candidato ao Senado, na chapa do ex-governador Paulo Souto (DEM), que disputará o governo. O ex-deputado tucano Joacy Góes será candidato a vice.