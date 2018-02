PMDB confirma Michel Temer como vice de Dilma A Executiva do PMDB aprovou hoje, por unanimidade, o nome do deputado federal Michel Temer (SP) como pré-candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pela ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, do PT. "Aprovamos por unanimidade a indicação do presidente Michel Temer para compor a chapa de vice da ministra Dilma", disse o líder do partido no Senado, Romero Jucá (RR). "Depois aprovamos a indicação para composição majoritária da questão de aliança dos partidos da base PT e PMDB".