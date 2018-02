PMDB confirma Michel Temer como vice de Dilma

BRASÍLIA - A Executiva do PMDB aprovou, há pouco, por unanimidade, o nome do deputado federal Michel Temer (SP), como pré-candidato à vice-presidente na chapa encabeçada pela ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, do PT. A informação foi repassada aos jornalistas pelo líder do partido no Senado, Romero Jucá (RR).

"Aprovamos por unanimidade a indicação do presidente Michel Temer para compor a chapa de vice da ministra Dilma", disse o senador. "Depois aprovamos a indicação para composição majoritária da questão de aliança dos partidos da base PT e PMDB".

Jucá fez questão de ressaltar que Michel Temer, presidente do PMDB, representa a unanimidade do partido. "O presidente Michel Temer é praticamente uma unanimidade no partido. Existem muito poucas vozes dissonantes. A decisão da Executiva foi unânime e representa a unidade do PMDB", completou.

O anúncio oficial da aliança entre Temer e Dilma para concorrerem à sucessão presidencial será no dia 12 de junho, na Convenção Nacional do PMDB.