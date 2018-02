PMDB confirma Lobão Filho na disputa ao governo do Maranhão

São Luís - A convenção do PMDB do Maranhão ratificou, nesta sexta-feira, 27, a candidatura do senador Edison Lobão Filho ao Palácio dos Leões. Ele contou com o apoio da família Sarney, que vê com o senador a continuidade da administração que exerce no Estado. Na ocasião, o ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira, também foi confirmado como candidato do partido á vaga do Senado em disputa.

Alguns líderes do PMDB estiveram presentes a convenção: o senador Valdir Raupp (RO), presidente nacional do PMDB; o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, pai do candidato ao governo; a governadora Roseana Sarney e o senador João Alberto. O senador José Sarney não compareceu à convenção, apesar de ter participado do encontro da Juventude do PMDB, no dia anterior, dando seu apoio a candidatura de Lobão Filho.

O presidente nacional do PMDB enfatizou o apoio do governo federal e do ex-presidente Lula à candidatura de Lobão Filho. Para ele, os partidos estão unidos em torno do melhor candidato para governar o Maranhão. "Estou aqui com a convicção da vitória e que Lobão Filho está firme e forte e ele tem o apoio irrestrito da presidente Dilma para governar o Maranhão", disse Raupp.

Quase oito mil delegados e correligionários estiveram no centro de convenções da universidade Federal do Maranhão (UFMA) e ratificaram a coligação do PMDB com outros 15 partidos para as eleições majoritárias: DEM, PT, PTB, PV, PSC, PRTB, PRP, PRB, PSDC, PSL, PHS, PTN, PMN, PEN e PT do B.

O principal aliado é o PT que deverá indicar o ex-secretário estadual do Trabalho e Economia Solidária, José Antonio Helluy, como candidato a vice-governador na chapa liderada por Lobão Filho, e o presidente estadual da legenda, Raimundo Monteiro, como 1º suplente na chapa para o Senado.

Oposição. Do outro lado, o ex-deputado federal Flávio Dino (PC do B) só deverá ser confirmado como candidato ao governo no domingo, 29, quando o partido faz a sua convenção em conjunto com o PDT e PSB. Outros seis partidos compõe a chapa majoritária liderada por Dino - PPS, PSDB, PP, PTC, PROS e Solidariedade - cuja coligação foi batizada de "Convenção da Mudança".

O PSDB indica o candidato a vice-governador na chapa comunista - deputado federal Carlos Brandão - enquanto o PSB indicará o candidato ao Senado, Roberto Rocha.

Dino e Rocha lideram as pesquisas eleitorais para a eleição majoritária já divulgadas no Estado, sendo que o último ganha de Gastão Vieira por uma pequena margem, enquanto o ex-deputado federal Flávio Dino tem liderança mais folgada e tem a seu favor a grande rejeição à Lobão Filho, que supera a casa dos 35%.