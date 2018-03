PMDB confirma Eunício Oliveira como líder no Senado Em uma tentativa de pacificar os ânimos da maior bancada do Senado, a liderança do PMDB na Casa divulgou nesta quarta-feira uma nota à imprensa em que confirma o nome do senador Eunício Oliveira (CE) como futuro líder do partido no Senado. Romero Jucá (PMDB-RR), que chegou a declarar publicamente que gostaria de concorrer ao cargo, desistiu da disputa e deverá assumir a segunda vice-presidência do Senado.