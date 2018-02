PMDB confirma candidatura de Sartori ao governo do RS A convenção estadual do PMDB homologou a chapa que vai concorrer à eleição majoritária deste ano no Rio Grande do Sul, neste domingo, 29. O ex-prefeito de Caxias do Sul, José Ivo Sartori (PMDB), disputa o governo do Estado, tendo como vice o empresário José Paulo Cairoli, do PSD. O deputado federal Beto Albuquerque, do PSB, concorre ao Senado e à cadeira de Pedro Simon (PMDB), que se retira das disputas eleitorais. A aliança formada pelo PMDB no Rio Grande do Sul conta com o PSB, PSD, PPS, PHS, PSL, PT do B e PSDC e Rede Sustentabilidade.