PMDB avalia nome de Requião para disputa presidencial Pressionada pela ala que defende a candidatura própria do PMDB, a Executiva Nacional do PMDB se reunirá amanhã à tarde para examinar a inscrição da candidatura à Presidência da República do ex-governador do Paraná, Roberto Requião. A medida entra em choque com o edital de convocação do partido, já distribuído, que convoca os filiados para "aprovar" neste sábado o nome do presidente do PMDB, Michel Temer, como candidato a vice-presidente na chapa da chapa da pré-candidata do PT, Dilma Rousseff. E resulta da pressão feita por Requião e por parlamentares que apoiam seu nome, como o senador Pedro Simon e o deputado Darcisio Perondi, ambos do PMDB.