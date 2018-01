PMDB apresenta PEC que limita número de ministérios

Na justificativa da matéria, Cunha alega que sua proposta tem por objetivo "sinalizar para a sociedade que o gasto público com a máquina administrativa terá limite". "Acreditamos que o número de vinte ministérios, que reduz em 50% o atual tamanho da administração direta, atende bem as necessidades do Estado moderno e alinha o País ao tamanho dos demais Estados em igual ou superior grau de desenvolvimento", escreve Cunha. "Ressalta-se que fica a critério do Poder Executivo o detalhamento da distribuição, composição e atribuição das pastas, preservando o princípio da separação dos poderes".

Para ser apresentada, a PEC de Cunha contou com 190 assinaturas de deputados - eram necessárias 171 para ela começar a tramitar. A proposta já provocou reações e o líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE), disse prever dificuldades para a PEC. "Acho difícil passar".