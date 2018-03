PMDB apoiará texto de reforma administrativa do Senado A bancada do PMDB no Senado fechou apoio ao projeto de reforma administrativa da Casa apresentado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) pelo senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES). Em reunião, na tarde de hoje, no gabinete do líder do PMDB, Renan Calheiros (AL), a bancada endossou uma das partes mais polêmicas do relatório, que é a que tira poderes do presidente da Casa na escolha do diretor-geral.