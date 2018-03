PMDB apoia proposta que muda tramitação de MPs A bancada do PMDB no Senado acertou hoje apoiar a proposta que muda o rito de tramitação das Medidas Provisórias (MPs). O partido decidiu apoiar o relatório do senador Aécio Neves (PSDB-MG), que foi nomeado relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) pelo presidente da Comissão, Eunício Oliveira (PMDB-CE).