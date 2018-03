PMDB anuncia apoio do PSL a Chalita

SÃO PAULO - O PMDB conseguiu a adesão de mais um partido nanico à pré-candidatura do deputado federal Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo. O Partido Social Liberal (PSL) é o terceiro a se juntar aos peemedebistas, que haviam conseguido reunir PTC e PSC em torno de Chalita.

A coligação com o PSL foi confirmada pela coordenação de Comunicação da campanha de Chalita na noite desta quarta-feira, 11, ao Estado. A aliança só deve ser oficialmente anunciada nesta quinta-feira e formalizada em ato partidário com a presença de Chalita e da direção do PSL na sexta-feira, na sede do PMDB na capital paulista.

Principal articulador político e padrinho de Chalita no PMDB, o vice-presidente da República, Michel Temer, havia iniciado conversas com os dirigentes do PSL estadual no fim de março. O PSL também deve apoiar candidatos de Temer em cidades do ABC paulista. Em São Paulo, o objetivo do PSL é eleger vereadores na Câmara Municipal.