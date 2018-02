PMDB aguarda nomeações para estatais de energia A expectativa do PMDB é de que, na próxima semana, sejam anunciadas as nomeações para cargos de direção das estatais do setor de energia. Para a presidência da Eletrobrás, o PMDB do Senado indicou, a pedido do senador José Sarney (PMDB-AP), Evandro Coura, que comanda a associação das empresas concessionárias de energia. O líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves, disse que na próxima segunda-feira o Conselho da Petrobras deve bater o martelo em torno da nomeação de Jorge Zelada para a Diretoria Internacional da empresa, atendendo a uma reivindicação da bancada federal do partido. Os nomes das indicações do PMDB já estão com o ministro de Relações Institucionais, José Múcio, e de Minas e Energia, Edison Lobão. Se Evandro Coura for confirmado na presidência da Eletrobrás, Valter Cardeal, ligado à ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), permanecerá na diretoria de Engenharia da estatal, uma vez que estava acumulando os dois cargos. Sarney quer estender seus tentáculos na Eletrobrás, ao indicar Astrogildo Quental para a diretoria financeira da empresa. Quental ocupa o mesmo cargo na Eletronorte. O comando dessa empresa também seria substituído por outro afilhado político do deputado Jader Barbalho (PMDB-PA). Ele quer trocar Carlos Nascimento por Lívio Rodrigues de Assis, que trabalha no governo do Pará.