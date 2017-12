PMDB adia convenção para escolha do candidato à Presidência A Executiva do PMDB decidiu adiar do dia 11 para 29 de junho a Convenção Nacional do Partido para escolha dos candidatos a presidente e vice-presidente da República. A decisão, que representa uma vitória da ala governista do partido, praticamente inviabiliza a candidatura à Presidência do senador Pedro Simon (RS), registrada hoje pela manhã. Na nova data marcada, o partido já terá iniciado nos Estados as negociações para as alianças regionais, o que inviabilizaria a candidatura própria do partido à Presidência. Simon registrou candidatura colocando como vice o ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho. Hoje, o presidente do PMDB, Michel Temer, publicou no Diário Oficial o edital de convocação da da convenção para o próximo dia 11 já tinha.