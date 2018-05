PMDB aciona Anastasia por propaganda antecipada O PMDB de Minas Gerais entrou com uma representação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) contra o governador Antonio Anastasia (PSDB), pré-candidato à reeleição, por suposta propaganda eleitoral extemporânea. Na representação ajuizada ontem, o PMDB pede aplicação de multa por propaganda na internet e concessão de liminar para que a notícia referente ao repasse pelo governo mineiro de R$ 118 milhões a 154 prefeituras, no último dia 27, seja retirada do ar.