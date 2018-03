PM se prepara para protesto contra emenda Ibsen no Rio O coordenador da comunicação social da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro, tenente-coronel Henrique Lima de Castro, informou hoje que 4.775 policiais trabalharão na segurança da passeata e do comício que vai protestar, no final da tarde de hoje, contra a emenda aprovada na Câmara que tira do Estado recursos dos royalties do petróleo. Ele afirmou que a polícia se preparou para receber até 1 milhão de pessoas. "Se o número for menor do que isso, não tem problema. Estamos preparados para que até 1 milhão se manifeste."